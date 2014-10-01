Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила новую версию приложения OneDrive для iPhone и iPad

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:30
  • Просмотров: 113

Microsoft обновила приложение OneDrive до версии 13.13.2 для iPhone и iPad.

Вот полный список изменений:

• Теперь регистрация новой учетной записи в приложении OneDrive станет еще быстрее и безопаснее. Вы сможете зарегистрироваться и войти в систему, указав свои номера телефонов и одноразовые коды доступа, которые Microsoft вышлет вам в текстовом сообщении. Больше никакого стресса при запоминании паролей!;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Lists больше не будет поддерживать iOS и iPadOS 13

Microsoft Lists больше не будет поддерживать iOS и iPadOS 13

Microsoft OneDrive больше не будет поддерживать iOS и iPadOS 13

Microsoft OneDrive больше не будет поддерживать iOS и iPadOS 13

Microsoft обновила приложение OneDrive для iPhone и iPad

Microsoft обновила приложение OneDrive для iPhone и iPad

Microsoft обновила Skype для iPhone и iPad

Microsoft обновила Skype для iPhone и iPad

Microsoft обновила OneDrive для WP

Microsoft обновила OneDrive для WP




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14222
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085