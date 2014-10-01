Microsoft выпустила новую версию приложения OneDrive для iPhone и iPad
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:30
- Просмотров: 113
Microsoft обновила приложение OneDrive до версии 13.13.2 для iPhone и iPad.
Вот полный список изменений:
• Теперь регистрация новой учетной записи в приложении OneDrive станет еще быстрее и безопаснее. Вы сможете зарегистрироваться и войти в систему, указав свои номера телефонов и одноразовые коды доступа, которые Microsoft вышлет вам в текстовом сообщении. Больше никакого стресса при запоминании паролей!;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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