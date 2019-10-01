Предстоящее приложение Microsoft позволит создавать кастомные динамические обои для Xbox и Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:23
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Несколько источников сообщают, что Microsoft работает над новым приложением, которое позволит пользователям создавать кастомные динамические обои для Windows и Xbox. Утечка произошла благодаря Aggiornamenti Lumia, давнему источнику информации о Microsoft/Xbox/Windows.
Новое приложение, которое на данный момент известно просто как Unnamed Project, скорее всего, возьмет пример с популярного Wallpaper Engine в Steam. Если и когда оно станет доступным, Unnamed Project, вероятно, в значительной степени поможет решить проблему, которая, по мнению многих пользователей, заключается в отсутствии возможностей настройки панели управления Xbox.
Конечно, для консолей Series X|S есть выбор динамических фонов, а обновление, выпущенное несколько месяцев назад, добавило возможность использовать Microsoft Edge для извлечения изображений из Интернета и использования их в качестве кастомных фонов панели управления. Но этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить тех, кто ищет более надежный набор функций настройки для своих консолей Xbox.
В отличие от вышеупомянутого Wallpaper Engine, это новое приложение, скорее всего, будет доступно только для разработчиков игр, а не для пользователей Xbox.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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