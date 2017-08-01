Microsoft обновила приложение Microsoft To Do на iPad, iPhone и iPod touch
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:49
- Просмотров: 104
Компания Microsoft обновила приложение Microsoft To Do до версии 2.70 на iPad, iPhone и iPod touch.
Вот список новых функций:
• Microsoft упростила добавление заметок к задачам. Просто нажмите на новую иконку заметок при добавлении задачи, чтобы быстро добавить больше контекста к своим задачам;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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