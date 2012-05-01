Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15225.20204
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:08
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Компания Microsoft выпустила новую сборку (15225.20204) Microsoft 365 Apps для Current Channel.
Новые функции
Outlook
• Функция «Читать вслух» стала еще лучше: На новой панели инструментов «Читать вслух» появились новые, естественно звучащие голосовые опции;
Teams
• Дайте или возьмите контроль над Citrix в инфраструктуре Virtual Desktop: Пользователь Citrix сможет передавать и получать контроль во время вызовов и собраний. Если вы хотите, чтобы другой участник собрания изменил файл, помог вам представить или продемонстрировать что-то, вы можете передать управление этому человеку. Вы оба будете контролировать обмен, и вы можете вернуть себе контроль в любое время. Чтобы взять на себя управление, когда другой пользователь предоставляет общий доступ, выберите «Запросить управление». После этого человек, которым предоставлен доступ, может одобрить или отклонить ваш запрос. Пока у вас есть контроль, вы можете делать выбор, редактировать и другие модификации общего экрана. Когда вы закончите, выберите «Освободить управление», чтобы прекратить совместное управление;
• Автоматические группировки в Teams для сообщений канала: Новые автоматические группировки будут доступны в Teams в качестве предложений для использования в сообщениях канала. Например, вы можете указать @TeamOwners в сообщении канала, и все Team Owners будут уведомлены;
• Приложение Microsoft Teams в Microsoft Store: Приложение Microsoft Teams для работы, учебы и жизни скоро будет доступно для загрузки в Microsoft Store. Это приложение будет поддерживать рабочие, учебные и потребительские учетные записи в Windows 10, а также рабочие или учебные учетные записи в Windows 11;
Решенные проблемы
Access
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые клиенты видели серое поле при попытке открытия надстройки Viva Insights;
Excel
• Исправлена проблема, из-за которой буква «j» не вставлялась должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой запуск скрипта или надстройки VBA в рабочей книге с листом диаграммы мог привести к неожиданному закрытию Excel;
• Исправлена проблема с рендерингом в Excel и Project при использовании некоторых старых сборок Windows 11;
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
OneNote
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
Outlook
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели ошибку «Не удается выполнить запрошенную операцию...» при попытке расширения локальной группы контактов;
• Исправлена проблема, из-за которой делегаты не могли открыть общую папку контактов, несмотря на наличие правильных разрешений;
• Исправлена проблема, из-за которой во всех переадресованных приглашениях на собрания для делегатов почтовых ящиков комнат отображалось сообщение «Ответ не требуется», если включена функция «Улучшения общего календаря»;
• Исправлена проблема, из-за которой календари не выбирались на панели навигации при использовании «Открыть общий календарь»;
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
PowerPoint
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
Project
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
Visio
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
Word
• Исправлена неожиданная остановка ответа на запросы в коде рендеринга Office;
Office Suite
• Исправлено неожиданное закрытие в коде рендеринга Office;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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