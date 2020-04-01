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Сборка Microsoft 365 Apps Build 15128.20224 исправляет проблемы с Excel, Outlook и Word

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:18
  • Просмотров: 110

Компания Microsoft выпустила новую сборку (15128.20224) Microsoft 365 Apps для Current Channel. В этом обновлении Microsoft решает несколько проблем с популярными офисными инструментами, включая Excel, Outlook и Word, и предоставляет несколько обновлений безопасности.

Excel

• Исправлена проблема, из-за которой приложение Excel потребляло слишком много памяти;
• Исправлена проблема с рендерингом в Excel и Project при использовании некоторых старых версий Windows 11;

Outlook

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели «Ответ не требуется» во всех приглашениях на собрания, пересылаемых из почтовых ящиков делегированных комнат;

Word

• Исправлена проблема, из-за которой документ прокручивался до конца после удаления метки абзаца;
• Исправлена проблема, из-за которой функция «Читать вслух» неожиданно закрывалась для неподписанного пользователя;

Если вы хотите проверить, установлена ли у вас последняя версия приложений Microsoft 365, откройте одно из приложений, например, Word, и создайте новый документ. Выберите Файл> Учетная запись> Информация о продукте> Параметры обновления> Обновить сейчас. Для получения дополнительной информации об обновлении посетите эту страницу справки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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