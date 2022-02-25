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Инсайдеры Office могут установить сборку 15018.20008

  • Категория: Office 2019
  • Дата: 25-02-2022, 22:16
  • Просмотров: 287
Инсайдеры Office могут установить сборку 15018.20008

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15018.20008).

Excel

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой текст появлялся в пустой ячейке рядом с изображением типа данных при увеличении уровня масштабирования;
• Исправлена проблема, из-за которой использование кастомных панелей команд могло привести к неожиданному закрытию Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;

Outlook

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели, как одноразовая задача неожиданно появлялась после удаления вхождения повторяющейся задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой правила для исходящей почты, отправляемой определенному лицу, не работали должным образом в режиме кэширования Exchange;
• Исправлена проблема, из-за которой большие изображения не появлялись в сообщении, если оно не просматривалось в режиме черновика;

PowerPoint

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой приложение PowerPoint не отображало название компании в Файл> Информация;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;

Word

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой большие изображения не появлялись в сообщении, если оно не просматривалось в режиме черновика;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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