Инсайдеры Office могут установить сборку 15018.20008
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- Категория: Office 2019
- Дата: 25-02-2022, 22:16
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Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15018.20008).
Excel
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой текст появлялся в пустой ячейке рядом с изображением типа данных при увеличении уровня масштабирования;
• Исправлена проблема, из-за которой использование кастомных панелей команд могло привести к неожиданному закрытию Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;
Outlook
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели, как одноразовая задача неожиданно появлялась после удаления вхождения повторяющейся задачи;
• Исправлена проблема, из-за которой правила для исходящей почты, отправляемой определенному лицу, не работали должным образом в режиме кэширования Exchange;
• Исправлена проблема, из-за которой большие изображения не появлялись в сообщении, если оно не просматривалось в режиме черновика;
PowerPoint
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой приложение PowerPoint не отображало название компании в Файл> Информация;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;
Word
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой большие изображения не появлялись в сообщении, если оно не просматривалось в режиме черновика;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающая подсказка для метки чувствительности отображалась слишком далеко от самой метки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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