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Веб-версия Microsoft Teams получает множество новых функций

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 28-06-2022, 23:37
  • Просмотров: 275

В посте в блоге Microsoft представила множество новых функций для веб-версии Microsoft Teams. Эти новые возможности довольно просты и, тем не менее, уже доступны в настольных клиентах Teams.

Однако пользователи веб-версии Microsoft Teams впервые смогут использовать такие функции, как фоновые эффекты. Веб-версия Teams теперь позволяет пользователям размыть свой фон или использовать фон, предоставленный Microsoft, во время собрания. Это то, что Microsoft обещала в прошлом году, и компании потребовался почти год, чтобы выполнить свое обещание.

Microsoft выделила еще одну важную функциональность. Веб-клиент Teams теперь позволят пользователям «просматривать субтитры, поступающие от поставщика CART (субтитры в реальном времени) в окне собрания Microsoft Teams, а не во втором окне». Пользователи могут включить субтитры CART в опциях собрания.



Поддержка субтитров в реальном времени - еще одна полезная функция, о которой уже давно просили пользователи веб-версии Teams. И Microsoft наконец-то добавила её, позволив пользователям «видеть, кто говорит, а также то, что говорится». Поддержка субтитров в реальном времени в настоящее время доступна на нескольких разговорных языках, включая немецкий, португальский (Бразилия), японский, хинди и другие.



Наконец, Microsoft представила поддержку транскрипции в реальном времени, позволяющую пользователям «следить и просматривать разговоры вместе с видео или аудио собрания в реальном времени». Участники, присоединившиеся с опозданием, могут прочитать стенограмму, чтобы узнать, что обсуждалось ранее на собрании. Это также может быть полезно участникам с нарушениями слуха или тем, у кого разный уровень владения языком.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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