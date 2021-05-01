Собрания Microsoft Teams позволят внешним пользователям совместно работать над содержимым интерактивной доски
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:28
- Просмотров: 99
Microsoft Teams получит новую функцию, которая позволит участникам собрания совместно работать над содержимым интерактивной доски с внешними пользователями. В дорожной карте Microsoft 365 указано, что эта функция должна быть развернута для всех пользователей в этом месяце.
В настоящее время Microsoft Teams не поддерживает совместное использование интерактивных досок с внешними участниками, и только члены одной организации могут сотрудничать друг с другом. Это обновление должно снять это ограничение, разрешив внешний доступ к содержимому интерактивной доски на собраниях. «Любые гости, внешние или анонимные пользователи на собрании Teams могут просматривать и совместно работать на интерактивной доске во время собрания», - пояснила компания в дорожной карте Microsoft 365.
После включения эта функциональность будет доступна только пользователям Microsoft Teams, получающим доступ к интерактивной доске в OneDrive for Business. Кроме того, содержимое интерактивной доски будет недоступно для всех внешних пользователей после окончания собрания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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