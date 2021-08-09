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Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 9-08-2021, 20:34
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Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры», которая поможет участникам собрания легко читать контент с физических досок и документов. Microsoft недавно обновила дорожную камеру Microsoft 365, чтобы указать, что это обновление начнет развертываться для пользователей настольных компьютеров где-то в сентябре.

Функция «Контент с камеры» будет использовать специальное программное обеспечение для обработки изображений, позволяющее веб-камере маскировать людей, пишущих на физической доске. Эта возможность должна облегчить удаленным участникам четкое представление о том, что пишется. Функция «Контент с камеры» в настоящее время доступна только для Microsoft Teams Rooms (MTR) и не поддерживается в настольном клиенте.

Этот релиз должен помочь сделать среду дистанционного обучения и гибридных собраний более привлекательной, чем когда-либо прежде. «Контент с камеры» в Teams позволяет вам обмениваться контентом с физических артефактов, таких как доски и документы, в высоком качестве и разборчиво во время собраний. Все, что вам нужно, — это ноутбук или ПК со встроенной камерой или с подключенной USB-камерой. Преподаватели также могут обмениваться контентом непосредственно с документ-камеры», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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