Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры»
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 9-08-2021, 20:34
- Просмотров: 240
Microsoft Teams получит функцию «Контент с камеры», которая поможет участникам собрания легко читать контент с физических досок и документов. Microsoft недавно обновила дорожную камеру Microsoft 365, чтобы указать, что это обновление начнет развертываться для пользователей настольных компьютеров где-то в сентябре.
Функция «Контент с камеры» будет использовать специальное программное обеспечение для обработки изображений, позволяющее веб-камере маскировать людей, пишущих на физической доске. Эта возможность должна облегчить удаленным участникам четкое представление о том, что пишется. Функция «Контент с камеры» в настоящее время доступна только для Microsoft Teams Rooms (MTR) и не поддерживается в настольном клиенте.
Этот релиз должен помочь сделать среду дистанционного обучения и гибридных собраний более привлекательной, чем когда-либо прежде. «Контент с камеры» в Teams позволяет вам обмениваться контентом с физических артефактов, таких как доски и документы, в высоком качестве и разборчиво во время собраний. Все, что вам нужно, — это ноутбук или ПК со встроенной камерой или с подключенной USB-камерой. Преподаватели также могут обмениваться контентом непосредственно с документ-камеры», - поясняет компания в дорожной карте Microsoft 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Mail Ru Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Mail Ru Yandex Google
+0Новостей: 13570
+0Комментариев: 39454
+0Пользователей: 10077