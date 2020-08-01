Собрания Microsoft Teams получили функцию Live Reactions
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:20
- Просмотров: 53
Еще в сентябре прошлого года Microsoft представила несколько новых улучшений для Teams для улучшения виртуальных собраний. Одним из ключевых моментов этого объявления была поддержка Live Reactions для собраний, хотя точной даты её развертывания не было. На этой неделе компания объявила в LinkedIn, что эта функция теперь развертывается на настольных и мобильных пользователей.
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Благодаря Live Reactions участники теперь смогут использовать эмодзи, чтобы реагировать в режиме реального времени во время собрания. Эти эмодзи будут отображаться поверх фото или видео участника, чтобы их могли видеть другие. Если контент является общим, реакция будет плавать над контентом, чтобы обеспечить более увлекательный опыт. Это относится к окну, рабочему столу, доске и общему доступу к PowerPoint.
Чтобы опробовать Live Reactions, щелкните на функцию «Реакции и поднимите руку», доступную на панели управления в верхней части окна собрания, и выберите реакцию для ее отправки. Эта функция включена по умолчанию для пользователей, которые включили опыт «Новые собрания и вызовы» в Teams.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
.onmsft.com
.onmsft.com
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