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Microsoft скоро снова начнет блокировать макросы Office

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 93

В начале этого месяца Microsoft удивила своих клиентов неожиданным поворотом в отношении своих планов по блокировке макросов VBA в популярных приложениях Office. Вскоре после этого компания пояснила, что планирует восстановить новую политику после внесения «некоторых дополнительных изменений для повышения удобства использования». Теперь Microsoft снова готова начать блокировать по умолчанию интернет-макросы Office. Софтверный гигант обновил свою документацию четкими пошаговыми инструкциями, объясняющими, что конечный пользователь может делать с заблокированным макросом.

С новыми правилами пользователи увидят уведомление с предупреждением о безопасности при попытке открытия файла Office с помощью макроса из Интернета. В сообщении будет отображаться кнопка «Подробнее», связанная со страницей поддержки, описывающей риски, связанные с открытием файлов с помощью макросов VBA. Также в статье представлена информация о включении макросов в случае, если пользователь доверяет файлу. Вы можете перейти на страницу поддержки по этой ссылке.

Microsoft заявляет, что негативные отзывы пользователей заставили компанию временно отменить изменения и рассмотреть вопрос о предоставлении более точной информации о таких радикальных изменениях в приложениях Office. Новая документация теперь содержит всю информацию, необходимую пользователям и ИТ-администраторам для понимания того, как Office определяет, следует ли блокировать или запускать макросы в файлах из Интернета, на какие версии Office распространяются новые правила, как разрешать макросы VBA в доверенных файлах и как подготовиться к изменениям.

Microsoft планирует начать блокировать макросы VBA в Office Access, Excel, PowerPoint, Visio и Word в Current Channel с 27 июля 2022 года (Office version 2206 и новее).

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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