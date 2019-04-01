Edge Canary не открывается после последнего обновления
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:42
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Компромисс между использованием Edge Canary и тестированием ежедневных обновлений — это высокий риск столкнуться с неприятными ошибками и нестабильностью. Одна из таких ошибок сильно ударила по пользователям Edge Canary и сделала невозможным открытие браузера.
Многие тестеры сообщают, что Edge Canary не открывается после установки последнего обновления. Microsoft быстро отозвала проблемный релиз, оставив многих пользователей с неработающим браузером.
Самый простой способ запустить Edge Canary — щелкнуть правой кнопкой мыши по его иконке на панели задач и выбрать режим InPrivate. Достаточно будет запустить и обновить Canary, как только Microsoft выпустит новую версию с исправлением. Если вам нужно постоянное решение, восстановите предыдущую версию Canary, выполнив следующие действия:
1. Загрузите автономный установщик Microsoft Edge Canary 105.0.1334.0.
2. Откройте загруженный файл с помощью 7-Zip или другого программного обеспечения для работы с архивами.
3. Откройте папку внутри исполняемого файла и скопируйте в нее все файлы.
4. Перейдите в C:\Users\Your username\AppData\Local\Microsoft\Edge SxS\Application\105.0.1336.0. Обратите внимание, что у вас может быть версия 105.0.1335.0 вместо 105.0.1336.0.
5. Вставьте скопированные файлы и при необходимости замените существующие.
6. Microsoft Edge Canary теперь должен запускаться без проблем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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