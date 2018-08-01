Статистика браузеров за июль 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:36
- Просмотров: 152
Компания StatCounter представила статистику браузеров за июль 2022 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.19%;
• Edge – 10.82%;
• Safari – 8.94%
• Firefox – 8.08%;
• Opera – 3.06;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 65.16%;
• Safari – 24.22%;
• Samsung Internet – 4.86%;
• UC Browser – 1.63%;
• Opera – 1.59%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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