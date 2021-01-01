Пользователи Teams смогут покидать собрание со всех своих устройств одним нажатием
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:16
- Просмотров: 78
Microsoft Teams позволяет легко присоединиться к собранию на вторичном устройстве, просто открыв на нем приложение Teams во время вызова. Тем не менее, не всегда легко покинуть собрание на всех этих устройствах одновременно, поэтому Microsoft недавно подтвердила, что одно важное изменение, связанное с опытом собраний Teams, уже на подходе.
В дорожной карте Microsoft 365 указано, что Microsoft решила придумать функцию, позволяющую пользователям Teams покидать собрание со всех своих устройств одним нажатием.
Функция помечена как 97397 и была первоначально добавлена в дорожную карту 19 августа. Microsoft планирует выпустить её в августе 2022 года. Ожидается, что все клиенты Teams будут иметь эту опцию, поэтому вы должны увидеть ее в Teams на рабочем столе, в веб-версии, на Android и iOS очень скоро.
Помимо упоминания этой функции, Microsoft не уточнила, где она будет размещена в Teams. Предположительно, это меню дополнительных параметров, которое можно открыть во время собрания. Из этого же меню уже можно завершить вызов для всех участников, так что эта опция будет уместна там.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
xda-developers.com
xda-developers.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 29
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 29
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 14445
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085