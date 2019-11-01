Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft анонсировала функцию Answers в Microsoft Viva

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:29
  • Просмотров: 0

В Microsoft Viva появилась функция Answers, позволяющая задавать вопросы и получать ответы от экспертов. Новая функция была создана, чтобы помочь пользователям эффективно находить решения. Answers соединяет пользователей с требуемыми ответами путем краудсорсинга знаний со всей организации.

Представитель Microsoft рассказал, как работает Answers, заявив:

Обработка естественного языка помогает сопоставить эти вопросы с любыми существующими ответами, а опыт вознаграждает экспертов, которые вносят свой вклад в базу знаний. Answers работает во всем пакете, чтобы связать сотрудников на основе их знаний в предметной области, зафиксированных в Viva Topics, чтобы получить ответы на свои вопросы, связаться с новыми экспертами и повысить уровень своего обучения.




Клиенты Viva Suite могут получить доступ к вкладке Answers в Viva Engage, чтобы задавать вопросы, находить решения и помогать коллегам. Существующие знания и эксперты будут подключены, чтобы помочь в организации вопросов и решений. Благодаря последней функции пользователи смогут не только задавать вопросы и просматривать рекомендации, но и отвечать на открытые вопросы.



Answers в Viva Engage позволит пользователям следить за отдельными темами и получать уведомления о появлении новых вопросов. Первоначально Answers будет доступна в Viva Engage, о запуске которой было объявлено в прошлом месяце, а со временем она появится в Topic Pages.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft рассказала о новых возможностях Yammer Communities, которые появятся в Microsoft 365

Microsoft рассказала о новых возможностях Yammer Communities, которые появятся в Microsoft 365

Microsoft анонсировала Viva Goals

Microsoft анонсировала Viva Goals

Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

Приложение Viva Learning теперь доступно в виде публичной предварительной версии в Microsoft Teams

Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Microsoft запустила веб-сайт Q&A

Microsoft выпустила Viva Engage

Microsoft выпустила Viva Engage




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 18
Пользователей: 0
Гостей: 18
Роботы: Google Yandex
+1  
Новостей: 14503
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085