Microsoft анонсировала функцию Answers в Microsoft Viva
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:29
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В Microsoft Viva появилась функция Answers, позволяющая задавать вопросы и получать ответы от экспертов. Новая функция была создана, чтобы помочь пользователям эффективно находить решения. Answers соединяет пользователей с требуемыми ответами путем краудсорсинга знаний со всей организации.
Представитель Microsoft рассказал, как работает Answers, заявив:
Обработка естественного языка помогает сопоставить эти вопросы с любыми существующими ответами, а опыт вознаграждает экспертов, которые вносят свой вклад в базу знаний. Answers работает во всем пакете, чтобы связать сотрудников на основе их знаний в предметной области, зафиксированных в Viva Topics, чтобы получить ответы на свои вопросы, связаться с новыми экспертами и повысить уровень своего обучения.
Клиенты Viva Suite могут получить доступ к вкладке Answers в Viva Engage, чтобы задавать вопросы, находить решения и помогать коллегам. Существующие знания и эксперты будут подключены, чтобы помочь в организации вопросов и решений. Благодаря последней функции пользователи смогут не только задавать вопросы и просматривать рекомендации, но и отвечать на открытые вопросы.
Answers в Viva Engage позволит пользователям следить за отдельными темами и получать уведомления о появлении новых вопросов. Первоначально Answers будет доступна в Viva Engage, о запуске которой было объявлено в прошлом месяце, а со временем она появится в Topic Pages.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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