Microsoft анонсировала функцию Answers в Microsoft Viva

Обработка естественного языка помогает сопоставить эти вопросы с любыми существующими ответами, а опыт вознаграждает экспертов, которые вносят свой вклад в базу знаний. Answers работает во всем пакете, чтобы связать сотрудников на основе их знаний в предметной области, зафиксированных в Viva Topics, чтобы получить ответы на свои вопросы, связаться с новыми экспертами и повысить уровень своего обучения.

В Microsoft Viva появилась функция Answers, позволяющая задавать вопросы и получать ответы от экспертов. Новая функция была создана, чтобы помочь пользователям эффективно находить решения. Answers соединяет пользователей с требуемыми ответами путем краудсорсинга знаний со всей организации.Представитель Microsoft рассказал, как работает Answers, заявив:Клиенты Viva Suite могут получить доступ к вкладке Answers в Viva Engage, чтобы задавать вопросы, находить решения и помогать коллегам. Существующие знания и эксперты будут подключены, чтобы помочь в организации вопросов и решений. Благодаря последней функции пользователи смогут не только задавать вопросы и просматривать рекомендации, но и отвечать на открытые вопросы.Answers в Viva Engage позволит пользователям следить за отдельными темами и получать уведомления о появлении новых вопросов. Первоначально Answers будет доступна в Viva Engage, о запуске которой было объявлено в прошлом месяце, а со временем она появится в Topic Pages.Узнать другие подробности можно здесь