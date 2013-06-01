Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в октябре 2022 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:19
- Просмотров: 173
Каждый месяц Microsoft добавляет множество новых функций в Excel на разных платформах, а затем составляет краткий обзор всех новых функций в виде удобного списка. И хотя октябрь еще не закончился, похоже, что Microsoft достигла своей цели на этот месяц, поскольку уже опубликовала обзор.
Веб-версия Excel получила единственную, но удобную утилиту. Пользователи этой платформы теперь могут быстро искать команды с помощью контекстного меню вместо навигации по различным меню или запоминания сложных сочетаний клавиш.
Между тем, клиенты Excel for Windows также имеют контекстное меню вместе с оптимизированной панелью навигации, которая более удобна для новых пользователей или людей, работающих с большими рабочими книгами. Вы можете проверить это ниже:
В кольце Insider Beta также доступны три дополнительные возможности. К ним относятся автоматизация повторяющихся задач с помощью Office Scripts, поддержка 92 новых функций DAX и возможность вставки значений с помощью Ctrl + Shift + V.
Наконец, Excel for Mac имеет функцию автоматизации Office Scripts, доступную для инсайдеров кольца Beta.
В целом, это не длинный список изменений, но пользователи Excel, скорее всего, оценят любые улучшения. Microsoft также заявила, что обновленная панель навигации скоро станет общедоступной для Mac и веб-пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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