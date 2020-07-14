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Предстоящая функция для Outlook позволит вам работать непрерывно

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:16
  • Просмотров: 141

В прошлом месяце Microsoft добавила несколько важных новых функций в мобильные клиенты Outlook, а также пообещала добавить еще несколько к концу этого года. В начале 2023 года Microsoft также планирует добавить новую функцию в свой почтовый клиент, чтобы помочь пользователям лучше сосредоточиться на своей работе.

Microsoft работает над функцией Focus Time в Outlook, чтобы вы могли планировать фокус-события прямо из календаря Outlook. Это поможет вам работать бесперебойно, так как в это время не будут появляться уведомления Teams и Outlook. Это очень похоже на то, как работает функция «Фокусировка» в Windows 11.

Когда она станет доступна для всех, вы сможете планировать важные события прямо из календаря Outlook. Это должно быть очень похоже на настройку таких типов событий, как «Нет на месте», «Занят» и т. д. в календаре. Хотя Microsoft не показала, как пользователи смогут её настроить, наиболее вероятным сценарием является то, что Focus Time будет доступна вместе с Free, Tentative, Busy, Working Elsewhere и Out of Office, когда вы начнете создавать новое событие из календаря Outlook.





Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, Focus Time должна быть доступна для всех клиентов Outlook в январе 2023 года.
Илья Источник:
neowin.net
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