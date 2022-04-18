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Microsoft добавит две наиболее востребованные функции Teams в ближайшие пару месяцев

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:13
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Microsoft работает над функцией «Показать как в календаре» в Microsoft Teams и над возможностью установки режима «Вместе» в качестве представления по умолчанию для всех участников собрания, согласно странице дорожной карты Microsoft 365. Обе функции будут доступны для широкой публики в ближайшие пару месяцев.

При планировании собрания важно отмечать себя занятым в рабочее время, чтобы кто-то другой в вашей организации не смог назначить вам встречу. Эта функция уже доступна в календаре Microsoft Outlook, но в настоящее время недоступна в календаре Teams. Пользователи на веб-сайте форума Microsoft просили Microsoft добавить эту возможность в Teams с тех пор, как нас поразила пандемия. Пообещав добавить в Teams функцию ««Показать как в календаре», Microsoft даст пользователям Teams возможность отмечать себя как «Свободен», «Занят» или «Нет на рабочем месте», точно так же, как это могут делать пользователи Outlook.

Более того, Microsoft обещает добавить в календарь Teams функцию приватных собраний. Эта функция будет полезна, когда пользователи хотят запретить другим пользователям просматривать сведения о встречах, когда их календарь открыт для общего доступа.



Пользователи Teams также давно просили Microsoft улучшить режим «Вместе». Microsoft, наконец, начала работать над возможностью установки режима «Вместе» в качестве представления по умолчанию для всех участников собрания. Эта функция будет полезна для многих организаций, поскольку она устраняет болезненный процесс, требующий от каждого человека переключения в режим «Вместе».



Microsoft упомянула на странице дорожной карты, что функция ««Показать как в календаре» будет доступна для каждого пользователя Teams в июне, а возможность установки режима «Вместе» в качестве представления по умолчанию для всех будет доступна со следующего месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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