Компания Microsoft выпустила Windows Holographic версии 22H2.Это обновление содержит множество новых функций, которые ИТ-администраторы могут использовать в своей среде. Многие из этих функций помогают при настройке устройств, а некоторые — при долгосрочном обслуживании.Чтобы получить сборку 22H2 сейчас, перейдите в Настройки -> Обновление и безопасность -> Центр обновления Windows. Выберите «Проверить наличие обновлений». ИТ-администраторы могут использовать Windows Update for Business (WUfB) и политику MDM для обновления своего парка HoloLens. Обратите внимание, что вы должны выполнить обновление до Windows Holographic версии 21H1, прежде чем выполнять обновление до Windows Holographic версии 22H2.— Настройка нового пользователя на устройстве не займет много времени в первый раз, но если у вас много устройств, вы не можете быть уверены, что будете использовать одно и то же устройство. Если это так, вам придется заново настраивать себя на каждом новом устройстве. Используя эти новые политики, вы можете пропустить несколько экранов в новом пользовательском опыте OOBE, что значительно сокращает время каждого нового пользователя на устройстве. Чтобы узнать, какие экраны можно пропустить, ознакомьтесь со статьей Set up users on HoloLens 2 quickly — Эта функция была включена, чтобы помочь новым пользователям добавляться к установленным устройствам, где изменились сетевые учетные данные. Если эта функция включена, вы сможете получить доступ к порталу Captive на экране входа в систему, чтобы новые пользователи могли подключаться к сети и добавлять себя на устройство HoloLens. Это означает, что вам не придется искать пользователя, который уже вошел в систему и может быстрее получить доступ к вашим устройствам.— Если вы хотите удаленно устранять неполадки устройства и ему требуется больше места для этих журналов, вы захотите создать его, а затем использовать для этого недавно включенную политику. Они используют встроенные возможности контроля памяти. Это также помогает в целом освободить место на устройстве.У вас может быть собственный сервер времени, который вы используете, и ограниченный сетевой доступ к серверу времени Microsoft. Устройства, которые теряют синхронизацию с реальным временем, могут выйти из-под контроля, что приводит к проблемам. Используя этот набор политик, вы можете подключиться к собственному серверу NTP Time, чтобы ваши устройства оставались совместимыми.— Вы можете захотеть подключиться к точке доступа, которая имеет только интранет. В этом случае новая политика поможет избежать ненужных переключений на другие точки доступа при попытке автоматического повторного подключения к Интернету. Это поможет сохранить подключение ваших устройств к интранету.— Хотите добавить дополнительный уровень безопасности, добавив политики? Не совсем уверены, какие из них добавить? Ознакомьтесь с базовым уровнем безопасности, чтобы ознакомиться с рекомендациями для HoloLens. Есть стандартный и расширенный базовый уровень. Не стесняйтесь выбирать несколько политик или комбинировать их.Узнать другие подробности можно здесь