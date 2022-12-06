Спящие вкладки в Microsoft Edge: экономия дополнительных ресурсов, когда они вам нужны больше всего
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:16
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Чтобы помочь пользователям сэкономить память и ресурсы процессора, Microsoft Edge автоматически переводит вкладки в спящий режим, пока вы не вернетесь к ним. Это позволяет вашему браузеру работать быстро и отзывчиво, даже если вы используете большое количество вкладок.
Начиная с Microsoft Edge 105, Microsoft автоматически переводит в спящий режим вкладки с большим объемом ресурсов, когда объем памяти вашего устройства близок к пределу. В сентябре 2022 года, в рамках этого обновления, Microsoft приостановила 1.38 млрд вкладок, чтобы уменьшить нагрузку на память на устройствах Windows.
Когда использование памяти слишком велико, многие браузеры отбрасывают вкладки для экономии памяти – но эти страницы должны быть полностью перезагружены, прежде чем вы сможете вернуться к ним. Спящие вкладки возобновляются без перезагрузки, поэтому вы можете быстрее вернуться к работе. Спящая вкладка экономит в среднем 83% ее памяти, поэтому спящие вкладки с большим объемом ресурсов могут снизить нагрузку на память, не замедляя рабочий процесс в Microsoft Edge.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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