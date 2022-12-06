Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Спящие вкладки в Microsoft Edge: экономия дополнительных ресурсов, когда они вам нужны больше всего

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:16
  • Просмотров: 0

Чтобы помочь пользователям сэкономить память и ресурсы процессора, Microsoft Edge автоматически переводит вкладки в спящий режим, пока вы не вернетесь к ним. Это позволяет вашему браузеру работать быстро и отзывчиво, даже если вы используете большое количество вкладок.

Начиная с Microsoft Edge 105, Microsoft автоматически переводит в спящий режим вкладки с большим объемом ресурсов, когда объем памяти вашего устройства близок к пределу. В сентябре 2022 года, в рамках этого обновления, Microsoft приостановила 1.38 млрд вкладок, чтобы уменьшить нагрузку на память на устройствах Windows.

Когда использование памяти слишком велико, многие браузеры отбрасывают вкладки для экономии памяти – но эти страницы должны быть полностью перезагружены, прежде чем вы сможете вернуться к ним. Спящие вкладки возобновляются без перезагрузки, поэтому вы можете быстрее вернуться к работе. Спящая вкладка экономит в среднем 83% ее памяти, поэтому спящие вкладки с большим объемом ресурсов могут снизить нагрузку на память, не замедляя рабочий процесс в Microsoft Edge.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выделяет последние улучшения для спящих вкладок в Edge

Microsoft выделяет последние улучшения для спящих вкладок в Edge

Microsoft заявляет, что Edge 91 будет самым производительным браузером в Windows 10

Microsoft заявляет, что Edge 91 будет самым производительным браузером в Windows 10

Microsoft анонсировала функцию «Спящие вкладки» для Microsoft Edge Beta Build 88

Microsoft анонсировала функцию «Спящие вкладки» для Microsoft Edge Beta Build 88

В Edge Canary появилась опция Fade Sleeping Tabs

В Edge Canary появилась опция Fade Sleeping Tabs

Microsoft Edge Canary получил новую функцию

Microsoft Edge Canary получил новую функцию




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14618
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10087