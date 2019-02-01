Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 15928.20198
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 15:26
- Просмотров: 154
Компания Microsoft выпустила новую сборку (15928.20198) Microsoft 365 Apps для Current Channel.
Access
• Включите возможность кодовой подписи вашей базы данных Microsoft Access и кода VBA: Это обновление включает команду Tools/Digital Signature в VBA (Visual Basic for Applications) IDE (Integrated Development Environment) для текущих форматов баз данных Microsoft Access. Подписание базы данных позволит запускать код VBA в базе данных, даже если в настройках Trust Center указано, что следует включать только код с цифровой подписью;
Word
• Помечайте членов своей команды задачами: Создавайте и назначайте задачи, не оставляя Word. Просто добавьте комментарий, @mention члена вашей команды, нажмите Ctrl + Enter и установите флажок «Назначить». Ваш комментарий становится задачей, и ваша работа выполнена! Подробности смотрите в посте блога;
Решенные проблемы
Excel
• Исправлена проблема, когда при щелчке правой кнопкой мыши на графике и выборе редактирования приложение неожиданно закрывалось;
Word
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи могли видеть диалоговое окно с сообщением «Обращение к серверу» при попытке открытия файла;
• Исправлена проблема, из-за которой маркер остановки табуляции не работал при использовании линейки;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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