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Инсайдеры Office могут установить сборку 15003.20004

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 22:33
  • Просмотров: 63
Инсайдеры Office могут установить сборку 15003.20004

Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15003.20004).

Word

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой файл нельзя было открыть в версии Microsoft 365, но можно было открыть в более ранних версиях Word;

Project

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой локальные настройки форматирования перезаписывались, когда пользователь сохранял серверный проект в виде файла MPP;

Access

Известное исправление

• Исправлена проблема, из-за которой PowerBI иногда не обновлял данные из базы данных Access, если в базе данных были ссылки на списки SharePoint;

Office Suite

Известные исправления

• Исправлена проблема, из-за которой карточки контактов не отображались;
• Исправлена проблема с панелью предварительного просмотра Outlook, из-за которой SVG-изображения не рендерелись должным образом;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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