Инсайдеры Office могут установить сборку 15003.20004
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- Категория: Office 2019
- Дата: Вчера, 22:33
- Просмотров: 63
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Windows (Build 15003.20004).
Word
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой файл нельзя было открыть в версии Microsoft 365, но можно было открыть в более ранних версиях Word;
Project
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой локальные настройки форматирования перезаписывались, когда пользователь сохранял серверный проект в виде файла MPP;
Access
Известное исправление
• Исправлена проблема, из-за которой PowerBI иногда не обновлял данные из базы данных Access, если в базе данных были ссылки на списки SharePoint;
Office Suite
Известные исправления
• Исправлена проблема, из-за которой карточки контактов не отображались;
• Исправлена проблема с панелью предварительного просмотра Outlook, из-за которой SVG-изображения не рендерелись должным образом;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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