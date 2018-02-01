Microsoft добавила повторяющиеся задачи и представление сетки в Planner
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 14:39
- Просмотров: 0
Microsoft Planner — довольно удобный инструмент для управления проектами и отслеживания как индивидуальных, так и командных задач. Он также довольно хорошо интегрируется с Microsoft Teams, но еще есть возможности для улучшения. Сегодня Microsoft стремится преодолеть разрыв между потребительским спросом и доступностью функций, выпустив новые функции для Planner.
Нажмите на изображение для демонстрации
Во-первых, появилась возможность установки повторяющихся задач. Microsoft говорит, что эта функция была очень востребована, и теперь пользователи могут легко настраивать повторяющиеся задачи. Это можно сделать через поля «Повтор» и «Кастомный повтор» для задачи.
Важно отметить, что одновременно будет отображаться только одно вхождение повторяющейся задачи, а будущая задача будет отображаться после того, как текущая будет отмечена как завершенная. Вы по-прежнему можете видеть будущие задачи на вкладке «Расписание». Более того, если срок выполнения будет удален, задача перестанет повторяться. И, как и в случае с повторяющимися приглашениями на собрания Outlook, при удалении повторяющейся задачи вас спросят, хотите ли вы удалить только выбранный экземпляр или все экземпляры.
Нажмите на изображение для демонстрации
Ещё есть представление «Сетка» для Planner, что также говорит само за себя. Microsoft утверждает, что это представление упростит управление существующими задачами и добавление новых. Оно доступно как в планах, так и во вкладке «Назначено мне».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Google Yandex
+6Новостей: 14663
+0Комментариев: 39463
+0Пользователей: 10088