Microsoft добавила повторяющиеся задачи и представление сетки в Planner

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:39
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Microsoft Planner — довольно удобный инструмент для управления проектами и отслеживания как индивидуальных, так и командных задач. Он также довольно хорошо интегрируется с Microsoft Teams, но еще есть возможности для улучшения. Сегодня Microsoft стремится преодолеть разрыв между потребительским спросом и доступностью функций, выпустив новые функции для Planner.


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Во-первых, появилась возможность установки повторяющихся задач. Microsoft говорит, что эта функция была очень востребована, и теперь пользователи могут легко настраивать повторяющиеся задачи. Это можно сделать через поля «Повтор» и «Кастомный повтор» для задачи.

Важно отметить, что одновременно будет отображаться только одно вхождение повторяющейся задачи, а будущая задача будет отображаться после того, как текущая будет отмечена как завершенная. Вы по-прежнему можете видеть будущие задачи на вкладке «Расписание». Более того, если срок выполнения будет удален, задача перестанет повторяться. И, как и в случае с повторяющимися приглашениями на собрания Outlook, при удалении повторяющейся задачи вас спросят, хотите ли вы удалить только выбранный экземпляр или все экземпляры.


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Ещё есть представление «Сетка» для Planner, что также говорит само за себя. Microsoft утверждает, что это представление упростит управление существующими задачами и добавление новых. Оно доступно как в планах, так и во вкладке «Назначено мне».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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