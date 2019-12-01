Microsoft выпустила PowerToys 0.67.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 16:00
  • Просмотров: 135

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.67.1.

Вот список исправлений:

• #23733 - Исправлен сбой FancyZones при перемещении окна между мониторами с помощью Win + стрелка;
• #23818 - Исправлена ​​проблема с FancyZones, из-за которой атрибуты окна не сбрасывались должным образом;
• #23749 - Перемещены записи реестра PowerToys обратно в HKLM, чтобы исправить записи контекстного меню, не работающие в некоторых конфигурациях;
• #23737 - Соблюдено положения панели задач при отображении всплывающего окна панели задач;
• #18166 - Исправить сбой Power Toys Run при загрузке миниатюр для файлов PDF;
• #23801 - Показывается правильное изображение модуля Hosts в приложении настроек PowerToys;
• #23820 - Исправлена ​​проблема с FancyZones, из-за которой окно не настраивалось при изменении макета;
• #23926 - Исправлена проблема, из-за которых проблемы не отсоединялись при начале перетаскивания;
• #23927 - Исправлены макеты, которые не применялись к новым виртуальным рабочим столам;
• #23579, #23811 — Исправлены сбои миниатюр;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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