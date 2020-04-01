Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:56
- Просмотров: 150
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.59.1.
Вот список исправлений:
• #18657: Исправлено, что FancyZones не работала с окнами, отображаемыми на всех рабочих столах;
• #18663: Сообщения об ошибке обновления больше не должны появляться, когда PowerToys обновлена;
• #18712: На некоторых системах OOBE Windows рендерится слишком большой, поэтому Microsoft сделала размер окна изменяемым;
• #18696: Добавлена настройка для отключения задержки поиска в PowerToys Run, так как некоторые пользователи предпочитали старое поведение;
• #18679: Исправлена проблема с FancyZones, из-за которой окна не привязывались после переключения макетов;
• #18761: PowerToys Run не получала веб-браузер по умолчанию при некоторых условиях. Возможные исправления и добавленные журналы включены;
• #18842: Среда выполнения Windows App SDK обновлена до версии 1.1.1, содержащей новейшие исправления;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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