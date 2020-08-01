Microsoft наконец-то исправила чрезмерно большие меню в Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:14
- Просмотров: 152
Браузер Microsoft Edge каждый месяц получает новые возможности и функции с одним странным побочным эффектом: они больше не помещаются в меню браузера. Оно стало настолько большим, что пользователям приходится его прокручивать. Меню Edge увеличенного размера — популярная жалоба разочарованных клиентов, и у Microsoft наконец-то есть решение.
Последнее обновление Edge Canary пытается уменьшить массивное меню до более разумных размеров, перемещая менее популярные и ненужные инструменты в подменю. В уже существующей опции «Дополнительные инструменты» скоро появятся дополнительные функции, такие как «Читать вслух», «Производительность», «Аккумулятор», «Поделиться» и другие.
Интересно, что раздел «Игры» кажется слишком важным, чтобы его перемещать в подменю, поэтому он находится выше, чем встроенные специальные возможности и утилиты оптимизации ресурсов, для доступа к которым теперь требуется больше кликов. Тем не менее, слишком рано критиковать Microsoft из-за плохих приоритетов — обновленное меню доступно только для некоторых пользователей Edge Canary, поэтому будущие обновления могут еще больше изменить меню и изменить положение различных инструментов и параметров.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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