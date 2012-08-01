Новые сочетания клавиш масштабирования в Word

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 18:45
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Microsoft рада сообщить, что увеличение и уменьшение масштаба вашей страницы стало проще благодаря новым сочетаниям клавиш в Word для Windows и Word для Mac!


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Новые сочетания клавиш масштабирования в Word

С ростом распространенности удаленной работы в последние несколько лет чтение и потребление информации на множестве устройств и экранов разного размера стало нормой.

Раньше люди могли сидеть в конференц-зале с проектором для презентаций документов, работать за своими столами с несколькими мониторами или иметь легкий доступ к печатному контенту для просмотра. В настоящее время все большее число пользователей потребляют большую часть своего контента на небольших персональных экранах, таких как ноутбуки, планшеты или мобильные телефоны. С помощью этих новых сочетаний клавиш команда разработчиков Word упрощает масштабирование документа до нужного уровня для экрана.

Как это работает

Многие из вас используют Ctrl +/– для увеличения и уменьшения масштаба в браузере и в веб-версии Word. И вы просили, чтобы эта функция также была доступна в Word для Windows и Mac.

Пока фокус мыши/клавиши находится в вашем документе:

• Используйте Ctrl + -, чтобы уменьшить масштаб;
• Используйте Ctrl + + для увеличения масштаба;
• Используйте Ctrl + 0, чтобы вернуться к 100% масштабированию;
• Используйте Ctrl + Scroll для увеличения и уменьшения масштаба;

ПРИМЕЧАНИЕ: В Word для Mac используйте клавишу Cmd вместо клавиши Ctrl.

Обратная связь в действии

Word существует с 1983 года (в этом году Word исполняется 40 лет!). Это давнее наследие создает прецедент для устоявшихся ожиданий пользователей. Хотя команда инженеров продолжает работать над новыми функциями для улучшения взаимодействия с пользователем с помощью обновленных и более продвинутых технологий, у Microsoft не всегда есть возможность пересмотреть уже существующее поведение.

В случае с сочетаниями клавиш отраслевой стандарт отличается от первоначальной реализации этих функций в Word. Действительно, пользователи ожидают, что Ctrl + +/– будет увеличивать и уменьшать масштаб, поэтому, когда это не работает, опыт может быть неприятным. Команда Word узнала об этой проблеме от пользователей, поэтому Microsoft обновляет сочетания клавиш в ответ на эти отзывы. Доступность является приоритетом для Word, и Microsoft хочет сделать процесс масштабирования максимально удобным.

Другие изменения для сочетаний клавиш

С новым добавлением этих сочетаний клавиш масштабирования некоторые существующие изменились. Ниже приведена таблица с полным списком изменений.



ПРИМЕЧАНИЕ: Надстрочный шрифт остается как есть при использовании сочетания клавиш Ctrl + Shift + +.

Хотите восстановить прежние настройки сочетания клавиш?

Чтобы восстановить исходные настройки назначений сочетаний клавиш, вы можете перейти к статье Customize Keyboard Shortcuts. Ниже вы найдете таблицу имен команд, которые вы, возможно, захотите сбросить.

Примечание: Команды Необязательный и Неразрывный дефис находятся в категории Общие символы диалогового окна Настройка клавиатуры. Все остальные команды можно найти в категории Все команды.



Доступность

Эти сочетания клавиш доступны пользователям Beta Channel:

• Windows: Version 16.0.15831.20174 или более поздняя;
• Mac: Version 16.67.1113.0 или более поздняя;

Узнать другие подробности можно здесь.



Илья Источник:
insider.office.com
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