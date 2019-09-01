Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 16130.20306
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:10
- Просмотров: 91
Компания Microsoft выпустила новую сборку (16130.20306) Microsoft 365 Apps для Current Channel.
Решенные проблемы
Access
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи получали сообщение ERROR: 3155, ODBC--insert on a linked table [table name] при вставке новой строки в связанную таблицу SQL Server с триггером INSERT;
Outlook
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи в арендаторах Government Community Cloud не могли запускать To-Do в Outlook;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи видели неточный подсчет количества новых уведомлений при открытии панели уведомлений;
Project
• Исправлена проблема, из-за которой дата начала задач, запланированных вручную, совпадала с датой окончания при открытии XML-файла в Project;
Word
• Исправлена проблема, при которой сообщение об ошибке «При последнем открытии имени файла возникла серьезная ошибка. Вы все еще хотите открыть его?» могло появляться при создании документов Word с помощью автоматизации с использованием шаблонов;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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