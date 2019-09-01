Microsoft выпустила Microsoft 365 Apps Build 16130.20306

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:10
  • Просмотров: 91

Компания Microsoft выпустила новую сборку (16130.20306) Microsoft 365 Apps для Current Channel.

Решенные проблемы

Access

• Исправлена ​​проблема, из-за которой пользователи получали сообщение ERROR: 3155, ODBC--insert on a linked table [table name] при вставке новой строки в связанную таблицу SQL Server с триггером INSERT;

Outlook

• Исправлена проблема, из-за которой пользователи в арендаторах Government Community Cloud не могли запускать To-Do в Outlook;
• Исправлена ​​проблема, из-за которой пользователи видели неточный подсчет количества новых уведомлений при открытии панели уведомлений;

Project

• Исправлена ​​проблема, из-за которой дата начала задач, запланированных вручную, совпадала с датой окончания при открытии XML-файла в Project;

Word

• Исправлена проблема, при которой сообщение об ошибке «При последнем открытии имени файла возникла серьезная ошибка. Вы все еще хотите открыть его?» могло появляться при создании документов Word с помощью автоматизации с использованием шаблонов;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 14107.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13617.20002

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13510.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 13020.20004

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000

Инсайдеры Office могут установить сборку 12119.20000




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 14777
+1  
Комментариев: 39467
+1  
Пользователей: 10092