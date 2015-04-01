Статистика операционных систем за март 2023 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:41
- Просмотров: 113
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за март 2023 года.
• Windows 10 – 73.48%;
• Windows 11 – 20.94%;
• Windows 7 – 3.72%;
• Windows 8.1 – 0.84%;
• Windows 8 – 0.51%;
• Windows XP – 0.4%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
+1Новостей: 14808
+1Комментариев: 39468
+0Пользователей: 10095