Windows 365 Frontline предоставит удаленным сотрудникам облачные ПК

С Windows 365 Frontline мы представляем организациям простой и доступный способ расширения возможностей и безопасности Cloud Pcs для сменных работников. Cloud PCs с Windows 365 Frontline предоставляют этим сотрудникам доступ к их персонализированным приложениям, параметрам и данным Windows, помогая им экономить время и повышая эффективность, а также освобождая их для работы из любого места и на любом устройстве. Они предлагают новые функции для ИТ-администраторов, чтобы расширить возможности передовых сотрудников.

До сих пор Microsoft предлагала доступ к Cloud PC через Windows 365 крупным организациям, сотрудники которых в основном работают в своих офисах. Однако то, как люди выполняют свою работу, даже в крупных компаниях, за последние несколько лет изменилось. Все больше и больше людей работают из дома или работают в нескольких местах.Сегодня Microsoft объявила о решении для растущего списка удаленных сотрудников, которым может потребоваться доступ к Cloud PCs. Оно называется Windows 365 Frontline, и теперь доступно в качестве ограниченной публичной предварительной версии.Microsoft заявила:Microsoft говорит, что компании, купившие одну лицензию на Windows 365 Frontline, могут поделиться этой лицензией с тремя работниками. Это позволяет компаниям, нанимающим удаленных сотрудников в разное время суток, не платить за лицензию на каждого отдельного сотрудника. Компании также могут внедрить функции, которые будут автоматически выходить из Windows 365 Frontline по окончании смены или выходить из системы, если работник забыл выйти из системы.Microsoft также добавила поддержку Windows 365 для большего количества устройств. Пользователи могут войти в сервис на Android-смартфонах Motorola. Что еще более интересно, они также могут войти в Windows 365 с умных телевизоров LG 2023 года. Эти владельцы могут работать на этих телевизорах с большим экраном с помощью клавиатуры и мыши, подключенных по Bluetooth.Компании, заинтересованные в подписке на Windows 365 Frontline, могут подписаться на публичную предварительную версию . О том, когда она станет общедоступной, пока не сообщается.Узнать другие подробности можно здесь