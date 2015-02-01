Приложение Outlook Lite получит несколько новых функций
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 12:35
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Приложение Outlook Lite дебютировало в Google Play Store в прошлом году, чтобы обслуживать пользователей, использующих почтовый клиент на бюджетных устройствах. Оно было разработано, чтобы перенести основные функции исходного приложения Outlook в облегченное приложение. Хотя оно отлично справляется с поставленной задачей, Microsoft не представила ничего нового с момента его запуска. Это должно измениться в ближайшие несколько месяцев.
Microsoft работает над двумя крупными функциями приложения Outlook Lite. Облегченное приложение Outlook позволит пользователям использовать его как приложение SMS. Вы сможете отправлять и получать текстовые сообщения в приложении, заменяя текущее приложение SMS по умолчанию. Однако Microsoft работает над этой возможностью, имея в виду пользователей в Индии. Функциональность будет ограничена только этой географической областью.
Другая новая функциональность, которую Outlook Lite предоставит своим пользователям, — Vernacular Voice Compose. Это означает, что пользователи смогут составлять свои электронные письма на девяти поддерживаемых индийских языках, используя свой голос. Кроме того, пользователи Outlook Lite также смогут переводить свои электронные письма на другой язык, прежде чем нажимать кнопку отправки. Однако Microsoft еще не упомянула, какие это поддерживаемые языки.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция Vernacular Voice Compose будет доступна для всех пользователей Outlook Lite в Индии вмае. С другой стороны, опыт работы с SMS будет доступен в июле этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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