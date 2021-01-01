Outlook Mobile получит функцию «Напоминания о сообщениях» в следующем месяце

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:57
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Может быть множество причин, по которым вы забываете отвечать на письма, полученные в папке «Входящие» Outlook. Какова бы ни была причина, Microsoft работает над устранением этой проблемы, представляя новую функцию под названием «Напоминания о сообщениях» в мобильных приложениях Outlook.

Когда функция «Напоминания о сообщениях» включена, Outlook будет отображать электронные письма, требующие ответа, в верхней части папки «Входящие». Таким образом, вы никогда не упустите из виду электронные письма, требующие вашего ответа, если только вы не получите их слишком много. Обычно Outlook отображает новые электронные письма вверху, а старые внизу. Но если функция «Напоминания о сообщениях» включена, электронные письма, требующие ответа, будут иметь приоритет и отображаться вверху.

Outlook Mobile определит, требуют ли электронные письма ответа от получателей. Однако Microsoft не уточнила, как именно Outlook будет обнаруживать эти электронные письма. Это похоже на функцию «Напоминания о сообщениях» в веб-версии Outlook. При включении веб-клиент Outlook напоминает вам об ответе на важные сообщения старше трех дней, что помогает вам всегда быть в курсе своей электронной почты.



В десктомном клиенте Outlook отправителю необходимо установить напоминание об ответе, чтобы получатели не забыли ответить. Когда получатели получат электронное письмо, они будут уведомлены о последней дате ответа на сообщение электронной почты.

Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция «Напоминания о сообщениях» будет выпущена в мае. Новая функция, скорее всего, будет доступна через обновление приложения для пользователей Android и iOS до конца следующего месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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