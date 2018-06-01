Microsoft запускает приложение Teams Payments для малого бизнеса

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 22:10
  • Просмотров: 68

Видение Microsoft Teams всегда заключалось в том, чтобы объединить инструменты для общения и совместной работы в одном месте, от чата и собраний до приложений и файлов, а теперь и платежей. Более 300 миллионов пользователей ежемесячно полагаются на Teams, чтобы оставаться продуктивными и поддерживать связь с коллегами, партнерами, клиентами, друзьями и семьей.

Получать оплату за встречи, занятия и вебинары - по сути, за любое собрание, которое вы проводите в Teams, - стало еще проще. Новое приложение «Платежи», которое в настоящее время находится на стадии публичной предварительной версии в Teams Store, позволяет малым предприятиям в США и Канаде легко управлять и собирать платежи из Teams на настольном или мобильном устройстве во время собрания.

Например, юрист или финансовый консультант может взимать плату за консультации, инструктор по недвижимости - за продление лицензии, а учитель - за репетиторские занятия - и все это во время взаимодействия с клиентом.

Microsoft сотрудничает с некоторыми из крупнейших игроков в области платежей, чтобы объединить основные возможности совместной работы в Teams с мощными функциями коммерции в первом в своем роде приложении, позволяющем принимать платежи во время деловых разговоров. Взаимно стремясь помочь малым предприятиям, Microsoft рада сотрудничать с GoDaddy, PayPal и Stripe, чтобы помочь увеличить доход и упростить взаимодействие клиентов с другой стороной.

Как работает приложение «Платежи»?



После того, как приложение «Платежи» настроено и вы установили подключение к своим учетным записям GoDaddy Payments, PayPal и Stripe, вы можете отправить запрос на оплату своим клиентам во время собрания всего за несколько кликов.

В свою очередь, ваши клиенты могут перевести вам платеж с помощью кредитной или дебетовой карты, цифрового кошелька и т. д.



Наглядная информация о полученных и еще не оплаченных платежах поможет вам управлять платежами от клиентов.

Приложение «Платежи» доступно на стадии публичной предварительной версии в Teams Store для подписчиков Teams Essentials и Microsoft 365 business бесплатно. Stripe и PayPal доступны в приложении уже сегодня; GoDaddy Payments появится в ближайшее время.

Чтобы установить и настроить приложение «Платежи» в Teams, нажмите здесь. Вы можете получить доступ к простым пошаговым инструкциям здесь.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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