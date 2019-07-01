Microsoft вносит улучшения в ленту специальных возможностей PowerPoint
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:59
- Просмотров: 75
В 2021 году Microsoft взяла на себя обязательство сделать Windows 11 и другие приложения более доступными для людей с ограниченными возможностями. В том же году Microsoft анонсировала новую ленту специальных возможностей для приложения PowerPoint для Windows и Mac. Это позволило пользователям создавать слайды с функциями, которые сделали бы их более доступными для определенной аудитории, включая людей с нарушениями слуха и зрения.
Сегодня, в рамках Global Accessibility Awareness Day, Microsoft объявила о новых функциях ленты специальных возможностей PowerPoint для платформ Windows и Mac и веб-версии PowerPoint. Эти функции добавляются на основе отзывов пользователей за последние 18 месяцев.
Новая версия PowerPoint уже доступна для инсайдеров Office для Windows (version 2304 - Build 16327.10000 или позже) и для Mac (version 16.72 - Build 23040900 или позже).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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