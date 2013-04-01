Microsoft отключает представление панели календаря в веб-версии Outlook

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:33
  • Просмотров: 90

В июне 2023 года представление панели календаря будет отключено. Когда это произойдет, вы больше не сможете получить доступ к своим панелям и будете перенаправлены в поддерживаемое представление календаря.

• Ваш контент (календари, электронные письма, заметки, задачи и файлы) останется в вашей учетной записи, и вы по-прежнему сможете получить к ним доступ с помощью соответствующих приложений;
• В настройках Outlook (Конфиденциальность и данные) вы можете экспортировать метаданные ваших панелей. Это может быть полезно, если вы хотите сделать резервную копию любых ссылок, которые у вас есть на панели, для дальнейшего использования;
• URL-адреса панелей календаря будут перенаправлены в поддерживаемое представление календаря;


Примечание: Представление панели календаря недоступно для клиентов GCC/GCCH/DOD Microsoft 365.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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