Представление улучшенного телесуфлера в PowerPoint Recording Studio

Представляем улучшенное представление телесуфлера в Recording Studio в PowerPoint для Windows. Используя функцию автоматической прокрутки, вы можете легко обращаться к своему сценарию, сохранять лучший зрительный контакт с камерой во время записи и уверенно доносить свое сообщение.

Некоторые из вас могут не знать, что приложение Microsoft PowerPoint позволяет записывать видео прямо из приложения. Сегодня инсайдеры Microsoft 365 могут оценить обновленную функцию PowerPoint для Windows, которая позволит пользователям лучше записывать собственные селфи-видео для собраний, онлайн-презентаций и многого другого.В посте в блоге Microsoft говорится:Помимо функции автоматической прокрутки, телесуфлер для записи видео имеет несколько других приятных опций, которые вы также можете использовать, чтобы сделать вашу видеозапись более профессиональной:• Увеличьте высоту телесуфлера до самого низа для полноэкранного представления телесуфлера;• Добавьте разрывы строк в свой сценарий, чтобы помочь вам включить преднамеренные паузы;• Используйте сочетания клавиш, чтобы легко приостановить/возобновить автопрокрутку (Ctrl + пробел) или изменить скорость прокрутки (Ctrl + клавиши со стрелками влево или вправо);• Чтобы просмотреть полный список сочетаний клавиш для Recording Studio, нажмите F1;• Используйте область фокусировки, чтобы легко удерживать внимание на текущей строке сценария и поддерживать зрительный контакт с камерой;Очевидно, что вам понадобится веб-камера и микрофон, чтобы использовать эти функции видеозаписи и телесуфлера в PowerPoint. Новые дополнения теперь доступны для инсайдеров Microsoft 365 для версии Windows в Beta Channel. Для доступа к новым функциям вам потребуется установить Version 2306 (Build 16529.20000) или более позднюю версию.Узнать другие подробности можно здесь