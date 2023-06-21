Пользователи Outlook и OneDrive получат новые функции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:53
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Microsoft представила обновленный внешний вид с новыми функциями для веб-клиента OneDrive. Хотя это было довольно большое обновление для OneDrive, компания не собирается прекращать предлагать пользователям новые изменения. Microsoft планирует выпустить новую функцию для пользователей OneDrive в ближайшие несколько месяцев.
Одной из основных функций OneDrive является возможность сделать его более персонализированным. Согласно описанию, приведенному на странице дорожной карты Microsoft 365, один из способов сделать его более персонализированным — добавить разные цвета в разные папки. Помимо придания вашему OneDrive уникального внешнего вида, он также поможет вам быстро найти именно ту папку, которую вы ищете.
Google Drive, конкурент OneDrive, является основной платформой облачного хранилища, где вы можете использовать разные цвета для разных папок. Облачное хранилище Google будет пользоваться этим преимуществом в течение следующих нескольких месяцев, поскольку Microsoft планирует выпустить функцию «Цветные папки» для OneDrive в августе этого года. Стоит также отметить, что возможность использования цветов в папках OneDrive будет доступна веб-пользователям при запуске.
Microsoft также фокусируется на чем-то важном для пользователей Outlook. Компания работает над добавлением поддержки «Refiners» в веб-версию Outlook. Эта функция будет появляться после того, как вы завершите поиск, и будет «фильтровать» результаты. Согласно странице дорожной карты, Microsoft планирует выпустить эту функцию к концу этого месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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