Улучшения для сертифицированных устройств Teams

Чтобы вывести окно собрания на передний план во время собрания, необходимо, чтобы кнопка Teams на вашем устройстве служила только одной цели. Если вы используете устройство, на котором есть кнопка с логотипом Microsoft Teams и кнопкой завершения/переключения вызова, это улучшение будет недоступно.

Некоторые люди, использующие сертифицированные устройства Microsoft Teams с выделенной кнопкой Teams, могут опробовать несколько новых функций. Инсайдеры Microsoft 365 могут ознакомиться с дополнениями прямо сейчас.В посте в блоге Microsoft описывает новые функции:• Присоединяйтесь к собранию Teams с экрана предварительного присоединения, который дает вам возможность настроить наушники или расположить устройство громкой связи при подключении;• Выведите окно собрания на передний план во время собрания, что позволит вам вернуться к окну собрания после многозадачности или подготовки к представлению содержимого в другом окне;Microsoft напоминает, что эти функции доступны только для устройств, сертифицированных для Teams. В частности, возможность использования второй функции имеет дополнительное требование.Пользователи должны зарегистрироваться, чтобы получить доступ к клиенту Teams Public Preview для Windows, macOS или Интернета, чтобы проверить новые функции сертифицированных устройств.Узнать другие подробности можно здесь