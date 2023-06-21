Улучшения для сертифицированных устройств Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 21-06-2023, 22:35
- Просмотров: 263
Некоторые люди, использующие сертифицированные устройства Microsoft Teams с выделенной кнопкой Teams, могут опробовать несколько новых функций. Инсайдеры Microsoft 365 могут ознакомиться с дополнениями прямо сейчас.
В посте в блоге Microsoft описывает новые функции:
• Присоединяйтесь к собранию Teams с экрана предварительного присоединения, который дает вам возможность настроить наушники или расположить устройство громкой связи при подключении;
• Выведите окно собрания на передний план во время собрания, что позволит вам вернуться к окну собрания после многозадачности или подготовки к представлению содержимого в другом окне;
Microsoft напоминает, что эти функции доступны только для устройств, сертифицированных для Teams. В частности, возможность использования второй функции имеет дополнительное требование.
Чтобы вывести окно собрания на передний план во время собрания, необходимо, чтобы кнопка Teams на вашем устройстве служила только одной цели. Если вы используете устройство, на котором есть кнопка с логотипом Microsoft Teams и кнопкой завершения/переключения вызова, это улучшение будет недоступно.
Пользователи должны зарегистрироваться, чтобы получить доступ к клиенту Teams Public Preview для Windows, macOS или Интернета, чтобы проверить новые функции сертифицированных устройств.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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