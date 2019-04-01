Сведения о собрании в OneNote

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 13:11
  • Просмотров: 149

В ближайшие месяцы Microsoft OneNote получит несколько новых функций, которые позволят пользователям приложения лучше упорядочивать содержимое собраний.

В посте в блоге Microsoft заявила:

Когда вы начинаете писать заметки о собрании, вы можете переносить контекст своих собраний в свою записную книжку, используя функцию «Сведения о собрании» на ленте OneNote или используя функцию «Отправить в OneNote» в Outlook. OneNote также упростит доступ к этому содержимому и его добавление, отображая контекстные предложения при создании содержимого в записной книжке.


Microsoft также позволит OneNote получать информацию из функции интеллектуального подведения итогов собрания в Microsoft Teams for Enterprise. Говорится:

Сюда входят заметки о собрании, созданные ИИ, предложенные ИИ задачи и любые документы, которыми поделились во время собрания Teams.


Функция сведений о собрании OneNote также может добавлять совместные заметки Microsoft Loop для онлайн-собрания, и эти сведения могут быть переданы любому из участников собрания. Все эти функции собраний в OneNote будут добавлены позже этой осенью в настольную версию приложения для Windows.



Кроме того, клиенты Microsoft Teams for Enterprise теперь могут получить доступ к новой вкладке «Заметки», которая поддерживается OneNote. В посте в блоге Microsoft есть информация о вкладке «Заметки»:

• Удобная совместная работа над страницами OneNote внутри команды благодаря совместному редактированию и обсуждению на уровне страницы;
• Все заметки канала организованы в одной записной книжке OneNote, что упрощает поиск;
• Более богатое редактирование OneNote с вводом текста, рукописными аннотациями, выделением, вложением файлов и т. д;
• Простой вызов и поиск заметок канала в OneNote на любой платформе;
• Доступ к своим заметкам из любого места, даже за пределами Teams в OneNote;

Новые функции OneNote заменят те, которые были реализованы на базе Wiki в Teams for Enterprise. Люди, создавшие заметки в Teams через Wiki, по-прежнему могут получить к ним доступ в режиме только для чтения в приложении Wiki.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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