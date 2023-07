Сведения о собрании в OneNote

Когда вы начинаете писать заметки о собрании, вы можете переносить контекст своих собраний в свою записную книжку, используя функцию «Сведения о собрании» на ленте OneNote или используя функцию «Отправить в OneNote» в Outlook. OneNote также упростит доступ к этому содержимому и его добавление, отображая контекстные предложения при создании содержимого в записной книжке.

Сюда входят заметки о собрании, созданные ИИ, предложенные ИИ задачи и любые документы, которыми поделились во время собрания Teams.