Статистика операционных систем за июнь 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 4-07-2023, 22:05
  • Просмотров: 196
Статистика операционных систем за июнь 2023 года

Компания StatCounter представила статистику операционных систем за июнь 2023 года.

• Windows 10 – 71.11%;
• Windows 11 – 23.91%;
• Windows 7 – 3.43%;
• Windows 8.1 – 0.68%;
• Windows 8 – 0.37%;
• Windows XP – 0.35%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
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