Статистика операционных систем за июнь 2023 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 4-07-2023, 22:05
- Просмотров: 196
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за июнь 2023 года.
• Windows 10 – 71.11%;
• Windows 11 – 23.91%;
• Windows 7 – 3.43%;
• Windows 8.1 – 0.68%;
• Windows 8 – 0.37%;
• Windows XP – 0.35%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
gs.statcounter.com
gs.statcounter.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+0Новостей: 14983
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097