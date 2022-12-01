Статистика операционных систем за май 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:36
- Просмотров: 0
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за май 2023 года.
• Windows 10 – 71.9%;
• Windows 11 – 22.95%;
• Windows 7 – 3.61%;
• Windows 8.1 – 0.72%;
• Windows 8 – 0.37%;
• Windows XP – 0.32%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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