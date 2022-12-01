Статистика операционных систем за апрель 2023 года

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 16:13
  • Просмотров: 0

Компания StatCounter представила статистику операционных систем за апрель 2023 года.

• Windows 10 – 71.45%;
• Windows 11 – 23.01%;
• Windows 7 – 3.78%;
• Windows 8.1 – 0.85%;
• Windows 8 – 0.44%;
• Windows XP – 0.35%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Статистика операционных систем за январь 2023 года

Статистика операционных систем за январь 2023 года

Статистика операционных систем за февраль 2023 года

Статистика операционных систем за февраль 2023 года

Статистика операционных систем за март 2023 года

Статистика операционных систем за март 2023 года

Статистика браузеров за апрель 2023 года

Статистика браузеров за апрель 2023 года

Статистика операционных систем за ноябрь 2022 года

Статистика операционных систем за ноябрь 2022 года




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14876
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10095