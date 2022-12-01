Статистика операционных систем за апрель 2023 года
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 16:13
- Просмотров: 0
Компания StatCounter представила статистику операционных систем за апрель 2023 года.
• Windows 10 – 71.45%;
• Windows 11 – 23.01%;
• Windows 7 – 3.78%;
• Windows 8.1 – 0.85%;
• Windows 8 – 0.44%;
• Windows XP – 0.35%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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