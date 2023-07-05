Microsoft выпустила Windows 365 Frontline

Во время предварительной версии компании уже использовали Windows 365 Frontline в широком списке сценариев и отраслей для различных случаев, когда сотрудникам требуется доступ к их Cloud PC в течение ограниченного периода времени - например, медицинским работникам, консультантам, представителям службы поддержки клиентов и т. д.

Когда сотрудники входят в систему, Frontline Cloud PC включается, и лицензия используется на время их работы. Когда они выходят из системы, общая лицензия возвращается в пул общих лицензий, а их Frontline Cloud PC выключается. Любой из пользователей в определенной группе может получить доступ к своему Frontline Cloud PC без установленного расписания.