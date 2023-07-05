Microsoft выпустила Windows 365 Frontline
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- Категория: Microsoft
- Дата: 5-07-2023, 21:22
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Еще в апреле Microsoft анонсировала сервис под названием Microsoft 365 Frontline. Это позволило предприятиям предлагать услуги Cloud PC (CPC) своим сотрудникам, которые работают неполный рабочий день или работают удаленно вне офиса. Сегодня компания сообщила, что Microsoft 365 Frontline теперь общедоступен для всех бизнес-клиентов после короткого периода Public Preview.
В посте в блоге Microsoft заявила:
Во время предварительной версии компании уже использовали Windows 365 Frontline в широком списке сценариев и отраслей для различных случаев, когда сотрудникам требуется доступ к их Cloud PC в течение ограниченного периода времени - например, медицинским работникам, консультантам, представителям службы поддержки клиентов и т. д.
Клиенты Microsoft 365 Frontline могут приобрести определенное количество лицензий на облачный ПК, которыми можно делиться между удаленными сотрудниками или сотрудниками, работающими неполный рабочий день, которые не работают одновременно. Компания говорит:
Когда сотрудники входят в систему, Frontline Cloud PC включается, и лицензия используется на время их работы. Когда они выходят из системы, общая лицензия возвращается в пул общих лицензий, а их Frontline Cloud PC выключается. Любой из пользователей в определенной группе может получить доступ к своему Frontline Cloud PC без установленного расписания.
ИТ-администраторы также могут видеть, кто из сотрудников компании имел доступ к Frontline Cloud PC, а кто нет, просматривая политику предоставления после создания.
Компания планирует добавить новые функции в Microsoft 365 Frontline в ближайшем будущем. Одна из них позволит ИТ-администраторам настраивать автоматические оповещения по электронной почте, когда их облачные ПК приближаются к максимальному количеству одновременных пользователей. Это позволит этим администраторам покупать дополнительные лицензии Cloud PC, если они необходимы. Эти же администраторы также смогут массово включать и выключать облачные ПК в ближайшие месяцы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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