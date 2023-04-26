Все приложения и службы Microsoft 365 начнут использовать домен cloud.microsoft

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 26-04-2023, 20:49
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Microsoft вносит изменение в то, как клиенты будут подключаться к своим многочисленным приложениям и службам Microsoft 365. В то время как в прошлом доступ к продуктам и службам, таким как приложения Office, Teams, Outlook и т. д., осуществлялся с помощью множества разных доменных имен, Microsoft решила начать консолидацию всех этих служб в одном домене: cloud.microsoft.


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Microsoft выбрала «cloud» в качестве доменного имени для «долговечного, расширяемого, нейтрального термина», который охватывает множество онлайн-служб, которые будут его использовать. Хотя сегодняшнее объявление касается только приложений и служб Microsoft 365, похоже, что домен cloud.microsoft будет адаптирован для других онлайн-служб компании в будущем.

Компания заявляет, что на данный момент домен cloud.microsoft будет использоваться только «службами net-new». В большинстве случаев клиентам не нужно будет вносить изменения в свои службы Microsoft 365 со своей стороны. Если какая-либо текущая служба потребует каких-либо изменений со стороны этих клиентов, Microsoft планирует предоставить им уведомление не менее чем за 30 дней до этого, чтобы можно было принять меры. Стандартный домен Microsoft.com по-прежнему будет использоваться компанией для «не связанных с продуктом целей, таких как маркетинг, поддержка и электронная коммерция».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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