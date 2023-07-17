Microsoft выпустила приложение Classwork для пользователей Teams for Education
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- Категория: Microsoft
- Дата: 17-07-2023, 18:36
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Microsoft анонсировала новую функцию в сервисе Teams for Education, которая должна помочь учителям составлять планы уроков для своих учеников. Это называется приложением Classwork, и оно доступно сразу для всех клиентов Teams for Education.
В посте в блоге Microsoft заявила:
Classwork — это универсальный магазин для создания и организации ресурсов класса, включая задания, страницы записной книжки OneNote для класса, веб-ссылки, файлы и каналы Teams. Это означает, что вам больше не нужно перемещаться по нескольким приложениям и платформам, чтобы найти то, что вам нужно. С помощью Classwork вы можете управлять представлением контента и ресурсов, которые помогут вашим ученикам ориентироваться в классе и видеть все в одном месте.
Приложение позволит учителям создавать новые модули заданий, но держать их закрытыми, пока они не будут готовы к публикации в классе. В дополнение к возможности создания ссылок на существующие файлы из таких мест, как OneDrive или Интернет, учителя могут создавать новые текстовые или видеофайлы непосредственно из приложения Classwork.
Как только модуль заданий класса в Classwork станет доступным для учащихся, его нельзя будет снова скрыть. Однако учителя по-прежнему могут редактировать модуль или даже удалять его, если это необходимо.
Microsoft планирует добавить дополнительные функции в Classwork в ближайшие недели и месяцы. На самом деле, одна предстоящая функция должна быть выпущена где-то осенью:
Позднее в этом календарном году в Classwork появится возможность повторного использования модулей из предыдущих классов или семестров. Это сэкономит время и силы при настройке Teams и позволит вам год за годом улучшать преподавание и уточнять планы уроков.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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