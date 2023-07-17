Microsoft выпустила приложение Classwork для пользователей Teams for Education

Classwork — это универсальный магазин для создания и организации ресурсов класса, включая задания, страницы записной книжки OneNote для класса, веб-ссылки, файлы и каналы Teams. Это означает, что вам больше не нужно перемещаться по нескольким приложениям и платформам, чтобы найти то, что вам нужно. С помощью Classwork вы можете управлять представлением контента и ресурсов, которые помогут вашим ученикам ориентироваться в классе и видеть все в одном месте.



Позднее в этом календарном году в Classwork появится возможность повторного использования модулей из предыдущих классов или семестров. Это сэкономит время и силы при настройке Teams и позволит вам год за годом улучшать преподавание и уточнять планы уроков.