Microsoft Teams получает новые образовательные функции
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 15:48
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Microsoft объявила о нескольких новых улучшениях для Microsoft Teams, которые улучшат опыт учащихся и преподавателей. В последнем обновлении Microsoft добавила новую функцию под названием Reflect для развития эмоциональных навыков учащихся и изменила дизайн домашней страницы, основываясь на отзывах. Преподаватели также могут создавать и просматривать задания Reading Progress на планшетах iPad и Android.
С помощью Reflect Microsoft дает учащимся возможность поделиться своими впечатлениями о полученных заданиях. Они смогут отмечаться, используя эмоджи или символы, которые отражают их чувства. Некоторые примеры ответов включают возбуждение, скуку, растерянность и оптимизм. Ответы может просматривать только их учитель, поэтому учащимся не нужно беспокоиться об ответах своих сверстников. Если ученики хотят, есть возможность поделиться выбранными ими монстрами чувств с одноклассниками.
Помимо Reflect, Microsoft обновила домашнюю страницу Teams, чтобы она лучше подходила преподавателям, основываясь на полученных отзывов. На новой домашней странице учащиеся смогут читать последние объявления, просматривать закрепленные ресурсы класса, просматривать свои предстоящие задания и получать быстрые ссылки на недавно отредактированные файлы класса.
На домашней странице будут автоматически собраны задания, виртуальные собрания класса и файлы, которые учителя уже начали добавлять. Учителя могут внести дополнительные изменения в домашнюю страницу с помощью кнопки «Редактировать», прежде чем опубликовать ее для учащихся. Как и следовало ожидать, только учителя могут изменять домашнюю страницу, что дает им возможность довести ее до совершенства, прежде чем предоставить доступ ученикам.
Наконец, это обновление позволяет учителям создавать и просматривать задания Reading Progress с помощью Teams на планшетах iPad и Android. Ранее учителя могли делать это только в Teams для ПК, Mac или в веб-браузере.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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