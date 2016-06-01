В Office появилась новая тема по умолчанию
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:18
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Microsoft тесно сотрудничает с партнерами из команд Word, Excel и Outlook, чтобы представить вам новую тему Office, которая будет использоваться в Microsoft 365.
В Office появилась новая тема по умолчанию
Microsoft обновила тему Office, добавив новый шрифт по умолчанию, цветовую палитру, стиль и толщину линий, которые помогут вам сделать ваши документы более современными и доступными.
Шрифт по умолчанию - Aptos
Microsoft выпустила 5 шрифтов-кандидатов на замену Calibri, чтобы узнать, что вы думаете:
• Bierstadt;
• Grandview;
• Seaford;
• Skeena;
• Tenorite;
Вы выбрали Bierstadt в качестве предпочтительного шрифта, и Microsoft дала ему новое имя - Aptos.
Он поддерживает различные весовые категории и включает такие варианты, как narrow, serif и monospace.
Цветовая палитра
Microsoft также изучила популярные цветовые палитры и тенденции дизайна и создала набор цветов по умолчанию, который хорошо работает во всех приложениях Office. Это поможет вам легко создавать доступный контент. Эти новые цвета можно использовать для оформления содержимого, например диаграмм, списков и фигур.
Вес контура по умолчанию
Microsoft увеличила вес контура по умолчанию, улучшила согласованность между фигурами и линиями и добавила лучшую контрастность.
Стили по умолчанию — Word
Microsoft обновляет стиль по умолчанию для документов Word и электронных писем Outlook, чтобы их было легко читать, они выглядели более профессионально и с ними было легко ориентироваться.
Как это работает
По мере развертывания темы все новые документы, презентации, рабочие листы и электронные письма, которые вы создаете в Word, PowerPoint, Excel и Outlook, будут использовать новую тему. Вам не нужно ничего делать!
ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши существующие документы не изменятся. Они будут продолжать использовать исходную тему, которая была применена при их создании.
Советы и приемы
• Любите Calibri? Вы по-прежнему можете использовать предыдущую тему Office. Она была переименована в Office Theme 2013 – 2022;
• Если вам не подходят ни Aptos, ни Calibri, в Microsoft 365 есть сотни других отличных шрифтов. Выберите шрифт, соответствующий вашим потребностям, и установите его в качестве шрифта по умолчанию. Узнайте, как это сделать;
• Хотите вернуться к старому стилю форматирования? Вы можете использовать форматирование Word 2013 из раздела «Форматирование документа»;
Доступность
Эта функция доступна для инсайдеров Microsoft 365, которые используют:
• Win32: Version 2308 (Build 16701.20000) или позже;
• Mac: Version 16.76 (Build 23070400) или позже;
• Android: Version 16.0.16701.20000 или позже;
Позже выйдет на iOS.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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