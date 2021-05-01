Получайте обратную связь в реальном времени во время презентаций PowerPoint с помощью Microsoft Forms

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:05
  • Просмотров: 29

Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете вставлять опросы и викторины в свои презентации PowerPoint и легко взаимодействовать со своей аудиторией в реальном времени.

Получайте обратную связь в реальном времени во время презентаций PowerPoint с помощью Microsoft Forms

Измерение пульса вашей аудитории во время собрания может повысить ее эффективность. Это также может помочь вам собрать ценную информацию и идеи. «Отмечаясь» с участниками собрания, вы можете улучшить общее впечатление от презентации, получить обратную связь в реальном времени, оценить понимание аудитории и способствовать активному участию.

Как это работает

1. В PowerPoint for Windows или PowerPoint for Mac откройте презентацию, в которую вы хотите включить опрос или викторину, а затем выберите Вставка> Формы.



2. На панели «Формы» выберите существующую форму в списке «Мои формы».



3. Чтобы взаимодействовать с аудиторией во время собрания и просматривать результаты в реальном времени, выберите опцию «Представить для интерактивного собрания».



4. Используя QR-код или короткий URL-адрес, отображаемый на слайде, участники аудитории могут ответить на опрос, и результаты будут видны в реальном времени.


Нажмите на изображение для демонстрации


5. Чтобы в любое время получить отзывы от других, просматривающих презентацию, вставьте форму прямо на слайд и выберите опцию «Собирать ответы в автономном режиме».



Сценарии, которые можно попробовать

• Как дизайнер, собирайте реакции и отзывы участников во время критического выступления по дизайну, демонстрируя различные варианты, предлагая им проголосовать за тот, который им больше нравится;
• Как учитель, вставьте викторины в некоторые слайды, чтобы помочь учащимся подготовиться к предстоящему тесту;


Нажмите на изображение для демонстрации


Доступность

Эти функции доступны для всех подписчиков Business и Education.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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