Получайте обратную связь в реальном времени во время презентаций PowerPoint с помощью Microsoft Forms
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:05
- Просмотров: 29
Microsoft рада сообщить, что теперь вы можете вставлять опросы и викторины в свои презентации PowerPoint и легко взаимодействовать со своей аудиторией в реальном времени.
Получайте обратную связь в реальном времени во время презентаций PowerPoint с помощью Microsoft Forms
Измерение пульса вашей аудитории во время собрания может повысить ее эффективность. Это также может помочь вам собрать ценную информацию и идеи. «Отмечаясь» с участниками собрания, вы можете улучшить общее впечатление от презентации, получить обратную связь в реальном времени, оценить понимание аудитории и способствовать активному участию.
Как это работает
1. В PowerPoint for Windows или PowerPoint for Mac откройте презентацию, в которую вы хотите включить опрос или викторину, а затем выберите Вставка> Формы.
2. На панели «Формы» выберите существующую форму в списке «Мои формы».
3. Чтобы взаимодействовать с аудиторией во время собрания и просматривать результаты в реальном времени, выберите опцию «Представить для интерактивного собрания».
4. Используя QR-код или короткий URL-адрес, отображаемый на слайде, участники аудитории могут ответить на опрос, и результаты будут видны в реальном времени.
Нажмите на изображение для демонстрации
5. Чтобы в любое время получить отзывы от других, просматривающих презентацию, вставьте форму прямо на слайд и выберите опцию «Собирать ответы в автономном режиме».
Сценарии, которые можно попробовать
• Как дизайнер, собирайте реакции и отзывы участников во время критического выступления по дизайну, демонстрируя различные варианты, предлагая им проголосовать за тот, который им больше нравится;
• Как учитель, вставьте викторины в некоторые слайды, чтобы помочь учащимся подготовиться к предстоящему тесту;
Нажмите на изображение для демонстрации
Доступность
Эти функции доступны для всех подписчиков Business и Education.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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