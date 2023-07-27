Outlook Desktop медленно сохраняет вложения по сетевому пути
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- Категория: Microsoft
- Дата: 27-07-2023, 14:41
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Когда Outlook настроен на сохранение вложений по умолчанию по сетевому пути, следующее диалоговое окно можно наблюдать некоторое время, прежде чем диалоговое окно «Сохранить как» окончательно загрузится:
Известно, что это происходит в приложениях M365, начиная со следующих сборок:
• Current Channel: Version 2304 (Build 16327.20214);
• Monthly Enterprise Channel: Version 2304 (Build 16327.20324);
СТАТУС: ОБХОДНОЙ ПУТЬ
Команды Outlook, Office и Windows в настоящее время исследуют проблему.
Если вам срочно нужен обходной путь для проблемы или вам нужен способ подтверждения наличия проблемы, выполните следующие действия:
1. Откатите приложения M365 для предыдущей сборки: How to revert to an earlier version of Office.
2. Установите для типа запуска службы WebClient значение Отключено через службы Windows:
a. Откройте services.msc из окна «Выполнить» (Win+R).
b. Найдите службу WebClient и откройте ее свойства.
c. Остановите службу и измените тип запуска на Отключено.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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