Outlook Desktop медленно сохраняет вложения по сетевому пути

Когда Outlook настроен на сохранение вложений по умолчанию по сетевому пути, следующее диалоговое окно можно наблюдать некоторое время, прежде чем диалоговое окно «Сохранить как» окончательно загрузится:Известно, что это происходит в приложениях M365, начиная со следующих сборок:• Current Channel: Version 2304 (Build 16327.20214);• Monthly Enterprise Channel: Version 2304 (Build 16327.20324);Команды Outlook, Office и Windows в настоящее время исследуют проблему.Если вам срочно нужен обходной путь для проблемы или вам нужен способ подтверждения наличия проблемы, выполните следующие действия:1. Откатите приложения M365 для предыдущей сборки: How to revert to an earlier version of Office 2. Установите для типа запуска службы WebClient значение Отключено через службы Windows:a. Откройте services.msc из окна «Выполнить» (Win+R).b. Найдите службу WebClient и откройте ее свойства.c. Остановите службу и измените тип запуска на Отключено.Узнать другие подробности можно здесь