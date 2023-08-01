Microsoft теперь предлагает запасные части Xbox Wireless Controller для самостоятельного ремонта

Эти виды ремонта требуют умеренных технических навыков и подходят для энтузиастов, профессионалов или тех, у кого есть опыт разборки электроники. Если это ваша первая попытка ремонта, будьте осторожны и следуйте нашим рекомендациям по безопасности и пошаговым инструкциям.

В июне Microsoft объявила, что предоставит любителям самостоятельного ремонта устройств возможность покупки официальных запасных частей для ряда своих продуктов Surface. Сегодня компания незаметно расширила эту программу, включив запасные части для Xbox Wireless Controller и продуктов Xbox Elite Controller Series 2. Страница на сайте Microsoft Store показывает, что доступны запасные части для верхнего корпуса для обеих версий контроллера, а также сменные кнопки. Кроме того, Microsoft продает сменные платы Input PCBA для этих контроллеров Xbox, а также сменные компоненты PCBA и Motor Assembly. На запчасти распространяется годовая гарантия.На новой странице поддержки Microsoft ясно дает понять, что эти детали следует приобретать и использовать только для контроллеров Xbox, срок гарантии которых истек. На другой странице поддержки компания добавляет:Microsoft также заявляет, что для замены и ремонта контроллеров потребуются определенные инструменты, которые компания напрямую не продает. Они включают пластиковый инструмент, отвертки TR8 и T5 Torx и пластиковый пинцет.Microsoft предлагает файлы в формате PDF и даже предлагает видеоуроки на YouTube по ремонту Xbox Wireless Controller и Xbox Elite Wireless Controller Series 2.Тем не менее, Microsoft заявляет, что несоблюдение инструкций по ремонту, использование неправильных инструментов или деталей, которые не продаются напрямую компанией, «может привести к серьезным травмам, смерти и/или повреждению продукта или другого имущества».Узнать другие подробности можно здесь